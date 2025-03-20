'İkramiye rekortmeni' Skoda distribütörü Ahmet Yüce kimdir? (Ahmet Yüce, kaç yaşında, evli mi, hangi okulda okudu)

Yücel Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın 1989 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Yüce, daha önceki yıllarda toplamda 54 maaş ikramiye vermesiyle biliniyor. Ünlü işadamı, Skoda'nın satış rekoru kırdığı 2024 yılında da çalışanlarına ikramiye dağıtma kararı alırken, bu yılki miktar açıklanmadı.

Ahmet Yüce kim, kaç yaşında, evli mi?

İstanbul'da doğan 68 yaşındaki Ahmet Yüce, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ardından otomotiv sektöründe çalışmaya başladı.

Yüce, bir dönem şirketiyle Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlarken, marka Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görev yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi olan Ahmet Yüce, otomobil markası Skoda'nın 1989 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Evli olan Ahmet Yüce'nin bir de oğlu var.