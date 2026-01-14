İl içi ve il dışı öğretmen ataması - tayin başvuruları başladı mı? Mazerete bağlı atama başvuruları saat kaçta başlayacak?

İl içi ve il dışı öğretmen ataması - tayin başvuruları için nefesler tutuldu. Bugün başvurular başlıyor ve heyecan tavan yapmış durumda... Bugün peş peşe gelen soru "İl içi ve il dışı öğretmen ataması - tayin başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...

İller arası öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak?

Birinci aşama kapsamında başvuruların kabul edilmesi ve onay işlemleri 14 ocak 2026 tarihinde başlayacak. Saate ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Ön başvuru süreci, 19 ocak 2026 saat 16.00 itibarıyla sona erecek.

İkinci aşamada ise tercihlerin yapılması ve onay süreci yürütülecek. Tercih başvuruları 27 ocak 2026 tarihinde başlayacak, 29 ocak 2026 saat 16.00’da tamamlanacak.

Yer değiştirme atamaları 30 ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün içinde tebligat işlemleri yapılacak ve ilişik kesme süreci başlatılacak.

İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Birinci aşama kapsamında başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 14 ocak 2026 tarihinde başlayacak. Saat konusunda bir açıklama yapılmadı. Ön başvurular, 19 ocak 2026 saat 16.00 itibarıyla sona erecek.

İkinci aşamada tercihlerin yapılması ve onay süreci yer alıyor. Tercih başvuruları 20 ocak 2026 tarihinde başlayacak, 22 ocak 2026 saat 16.00’da tamamlanacak.

Yer değiştirme atamaları 23 ocak 2026 tarihinde yapılacak. Aynı tarih itibarıyla tebligat süreci başlayacak ve ilişik kesme işlemleri gerçekleştirilecek.

