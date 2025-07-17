İl il 17 Temmuz hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir... Sıcaklıklar yüksek, yağmur kapıda! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz 2025 Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok il için yerel sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Rapora göre Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusu yağış alacak.

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji, hafta sonu için ise daha şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İl il 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu

İstanbul hava durumu: Az bulutlu ve açık, 34°C

Ankara hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışlı, 35°C

İzmir hava durumu: Az bulutlu, 35°C

Bursa hava durumu: Parçalı bulutlu, 33°C

Konya hava durumu: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, 34°C

Eskişehir hava durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak, 32°C

Mersin hava durumu: İç kesimleri sağanak yağışlı, 34°C

Adana hava durumu: Parçalı bulutlu, yerel yağış geçişleri, 36°C

Antalya hava durumu: İç kesimleri sağanak yağışlı, 31°C

Samsun hava durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, 29°C

Trabzon hava durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, 28°C

Rize hava durumu: Yerel sağanak yağışlı, 27°C

Erzurum hava durumu: Öğleden sonra kuzey ve doğusunda yağış, 29°C

Kars hava durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, 27°C

Gaziantep hava durumu: Akşam saatlerinde sağanak yağışlı, 37°C

Şanlıurfa hava durumu: Sıcak ve açık, 39°C

Diyarbakır hava durumu: Parçalı bulutlu, 38°C

Malatya hava durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 35°C

Van hava durumu: Az bulutlu, 26°C

Kayseri hava durumu: Yerel sağanak yağışlı, 33°C

Çorum hava durumu: Parçalı bulutlu, 31°C

Elazığ hava durumu: Parçalı bulutlu, yerel yağışlı, 34°C

Artvin hava durumu: Yerel kuvvetli yağış riski, 26°C

Kahramanmaraş hava durumu: Parçalı bulutlu, 36°C

Tekirdağ hava durumu: Açık, 32°C

Kütahya hava durumu: Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak, 31°C

Aksaray hava durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak, 34°C