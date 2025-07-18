Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı.

Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçerken, 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının Marmara'da biraz azalması, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul’da yağmur beklenmiyor

İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, sıcaklık ise en yüksek 31°C olacak. Marmara genelinde hava durumu benzer şekilde açık ve parçalı bulutlu seyredecek.

İllere göre güncel hava durumu

MARMARA

İstanbul hava durumu: 23°C / 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Edirne hava durumu: 22°C / 35°C – Az bulutlu, parçalı bulutlu

Balıkesir hava durumu: 20°C / 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Kocaeli hava durumu: 21°C / 33°C – Az bulutlu

Bursa hava durumu: 21°C / 34°C – Parçalı bulutlu

EGE

İzmir hava durumu: 24°C / 35°C – Az bulutlu ve açık

Manisa hava durumu: 23°C / 36°C – Az bulutlu

Muğla hava durumu: 20°C / 34°C – Az bulutlu

Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 32°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Denizli hava durumu: 24°C / 38°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Antalya hava durumu: 25°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana hava durumu: 24°C / 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Mersin hava durumu: 26°C / 33°C – Az bulutlu

Hatay hava durumu: 25°C / 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta hava durumu: 19°C / 34°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara hava durumu: 19°C / 36°C – Öğleden sonra yerel sağanak

Konya hava durumu: 20°C / 36°C – Yerel sağanak yağışlı

Eskişehir hava durumu: 21°C / 35°C – Sağanak bekleniyor

Kayseri hava durumu: 19°C / 34°C – Parçalı bulutlu

Çankırı hava durumu: 19°C / 37°C – Öğle sonrası sağanak yağışlı

Karaman hava durumu: 18°C / 35°C – Yerel sağanak yağış bekleniyor

KARADENİZ

Samsun hava durumu: 22°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon hava durumu: 22°C / 28°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak hava durumu: 21°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce hava durumu: 20°C / 33°C – Parçalı bulutlu

Kastamonu hava durumu: 18°C / 33°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kars hava durumu: 11°C / 31°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Ağrı hava durumu: 12°C / 32°C – Öğleden sonra sağanak

Erzurum hava durumu: 12°C / 29°C – Parçalı bulutlu

Van hava durumu: 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya hava durumu: 20°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır hava durumu: 24°C / 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep hava durumu: 23°C / 39°C – Az bulutlu

Mardin hava durumu: 26°C / 39°C – Az bulutlu ve sıcak

Şanlıurfa hava durumu: 27°C / 41°C – Açık ve çok sıcak

Sıcaklıklar yükseliyor, sağanaklara dikkat

Meteoroloji, özellikle iç ve doğu kesimlerde öğle saatlerinden sonra beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşları uyardı.

Marmara ve Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40°C'nin üzerine çıkmaya devam ediyor.

Ani yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirten yetkililer, hava durumunun gün içerisinde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.