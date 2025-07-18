İl il 18 Temmuz hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji'den 11 ile sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2025 Cuma günü için 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Ağrı’nın da aralarında bulunduğu illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. İstanbul’da ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek; yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Marmara’da bir miktar azalması, doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, iç ve yüksek kesimlerde yerel yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı.
Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçerken, 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının Marmara'da biraz azalması, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilir.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul’da yağmur beklenmiyor
İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, sıcaklık ise en yüksek 31°C olacak. Marmara genelinde hava durumu benzer şekilde açık ve parçalı bulutlu seyredecek.
İllere göre güncel hava durumu
MARMARA
İstanbul hava durumu: 23°C / 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Edirne hava durumu: 22°C / 35°C – Az bulutlu, parçalı bulutlu
Balıkesir hava durumu: 20°C / 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kocaeli hava durumu: 21°C / 33°C – Az bulutlu
Bursa hava durumu: 21°C / 34°C – Parçalı bulutlu
EGE
İzmir hava durumu: 24°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa hava durumu: 23°C / 36°C – Az bulutlu
Muğla hava durumu: 20°C / 34°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 32°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Denizli hava durumu: 24°C / 38°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Antalya hava durumu: 25°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana hava durumu: 24°C / 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin hava durumu: 26°C / 33°C – Az bulutlu
Hatay hava durumu: 25°C / 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta hava durumu: 19°C / 34°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara hava durumu: 19°C / 36°C – Öğleden sonra yerel sağanak
Konya hava durumu: 20°C / 36°C – Yerel sağanak yağışlı
Eskişehir hava durumu: 21°C / 35°C – Sağanak bekleniyor
Kayseri hava durumu: 19°C / 34°C – Parçalı bulutlu
Çankırı hava durumu: 19°C / 37°C – Öğle sonrası sağanak yağışlı
Karaman hava durumu: 18°C / 35°C – Yerel sağanak yağış bekleniyor
KARADENİZ
Samsun hava durumu: 22°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon hava durumu: 22°C / 28°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak hava durumu: 21°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce hava durumu: 20°C / 33°C – Parçalı bulutlu
Kastamonu hava durumu: 18°C / 33°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kars hava durumu: 11°C / 31°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Ağrı hava durumu: 12°C / 32°C – Öğleden sonra sağanak
Erzurum hava durumu: 12°C / 29°C – Parçalı bulutlu
Van hava durumu: 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya hava durumu: 20°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır hava durumu: 24°C / 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep hava durumu: 23°C / 39°C – Az bulutlu
Mardin hava durumu: 26°C / 39°C – Az bulutlu ve sıcak
Şanlıurfa hava durumu: 27°C / 41°C – Açık ve çok sıcak
Sıcaklıklar yükseliyor, sağanaklara dikkat
Meteoroloji, özellikle iç ve doğu kesimlerde öğle saatlerinden sonra beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşları uyardı.
Marmara ve Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40°C'nin üzerine çıkmaya devam ediyor.
Ani yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirten yetkililer, hava durumunun gün içerisinde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.