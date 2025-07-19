Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler arasında Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi yer alıyor. Ayrıca Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar’ın doğusu, Hatay kıyıları ve Edremit Körfezi çevresinde de yerel yağış geçişleri öngörülüyor.

Özellikle öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın ise Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı önlem almaları öneriliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla birlikte çöl etkisindeki kurak hava etkisini sürdürüyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklık değerleri ve hava durumu şöyle:

İstanbul hava durumu: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara hava durumu: 34°C, sağanak yağışlı

İzmir hava durumu: 35°C, açık

Adana hava durumu: 35°C, zamanla sağanak yağışlı

Kastamonu hava durumu: kuvvetli yağış bekleniyor

Malatya hava durumu: 40°C, açık

Diyarbakır hava durumu: 43°C, açık