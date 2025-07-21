Basra kaynaklı sıcak hava dalgası yurdu kavuruyor. Fön rüzgarlarının da etkisiyle gölgede 45 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar için uzmanlardan “dışarı çıkmayın” çağrısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgelerde yağış etkisini sürdürüyor. Yeni haftaya girilirken Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi.

Günün hava durumu raporuna göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ya da az bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklık uyarısı: 6-12 derece artış bekleniyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı ve çarşamba günleri yaşanacak sıcak hava dalgasına dikkat çekti. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşacağını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı hava durumu:

"Salı ve çarşamba günü kesinlikle dışarı çıkmayın. Güneş radyasyonu çok yüksek. Bu durum kalp krizi, beyin kanaması ve cilt kanseri riskini artırıyor."

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için hayati tehlike oluşturabileceği ifade ediliyor.

İl il 21 Temmuz 2025 hava durumu

Marmara

İstanbul hava durumu: 23°C / 34°C – Az bulutlu

Edirne hava durumu: 21°C / 38°C – Az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 21°C / 35°C – Az bulutlu

Balıkesir hava durumu: 18°C / 37°C – Az bulutlu

Ege

İzmir hava durumu: 24°C / 37°C – Az bulutlu

Muğla hava durumu: 21°C / 39°C – Az bulutlu

Denizli hava durumu: 24°C / 38°C – Parçalı bulutlu

Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 33°C – Parçalı bulutlu

Akdeniz

Antalya hava durumu: 27°C / 36°C – Parçalı bulutlu

Adana hava durumu: 25°C / 37°C – Parçalı ve çok bulutlu

Isparta hava durumu: 19°C / 36°C – Çok bulutlu

Hatay hava durumu: 26°C / 33°C – Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 18°C / 34°C – Çok bulutlu

Konya hava durumu: 21°C / 34°C – Parçalı bulutlu

Nevşehir hava durumu: 18°C / 32°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir hava durumu: 16°C / 33°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu hava durumu: 12°C / 30°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak hava durumu: 18°C / 29°C – Parçalı bulutlu

Düzce hava durumu: 16°C / 34°C – Parçalı bulutlu

Sinop hava durumu: 21°C / 34°C – Çok bulutlu

Doğu Karadeniz

Trabzon hava durumu: 24°C / 26°C – Sağanak yağışlı

Artvin hava durumu: 20°C / 28°C – Sağanak yağışlı

Samsun hava durumu: 20°C / 30°C – Çok bulutlu

Amasya hava durumu: 18°C / 35°C – Çok bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 13°C / 30°C – Sağanak yağışlı

Kars hava durumu: 12°C / 38°C – Gök gürültülü sağanak

Van hava durumu: 17°C / 29°C – Parçalı bulutlu

Malatya hava durumu: 23°C / 39°C – Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 25°C / 42°C – Açık

Gaziantep hava durumu: 25°C / 40°C – Parçalı bulutlu

Mardin hava durumu: 27°C / 38°C – Açık

Siirt hava durumu: 27°C / 40°C – Açık