İl il 21 Temmuz hava durumu | Termometreler alarmda: Sıcaklık fön rüzgarlarıyla 45 dereceyi aşacak
21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini yayınladı. Afrika sıcaklarının etkisine giren Türkiye’de bu hafta fön etkili rüzgarlarla birlikte sıcaklıklar gölgede dahi 45 dereceyi geçecek. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.
Basra kaynaklı sıcak hava dalgası yurdu kavuruyor. Fön rüzgarlarının da etkisiyle gölgede 45 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar için uzmanlardan “dışarı çıkmayın” çağrısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, bazı bölgelerde yağış etkisini sürdürüyor. Yeni haftaya girilirken Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi.
Günün hava durumu raporuna göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ya da az bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcaklık uyarısı: 6-12 derece artış bekleniyor
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı ve çarşamba günleri yaşanacak sıcak hava dalgasına dikkat çekti. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşacağını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı hava durumu:
"Salı ve çarşamba günü kesinlikle dışarı çıkmayın. Güneş radyasyonu çok yüksek. Bu durum kalp krizi, beyin kanaması ve cilt kanseri riskini artırıyor."
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için hayati tehlike oluşturabileceği ifade ediliyor.
İl il 21 Temmuz 2025 hava durumu
Marmara
İstanbul hava durumu: 23°C / 34°C – Az bulutlu
Edirne hava durumu: 21°C / 38°C – Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 21°C / 35°C – Az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 18°C / 37°C – Az bulutlu
Ege
İzmir hava durumu: 24°C / 37°C – Az bulutlu
Muğla hava durumu: 21°C / 39°C – Az bulutlu
Denizli hava durumu: 24°C / 38°C – Parçalı bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 33°C – Parçalı bulutlu
Akdeniz
Antalya hava durumu: 27°C / 36°C – Parçalı bulutlu
Adana hava durumu: 25°C / 37°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta hava durumu: 19°C / 36°C – Çok bulutlu
Hatay hava durumu: 26°C / 33°C – Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 18°C / 34°C – Çok bulutlu
Konya hava durumu: 21°C / 34°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir hava durumu: 18°C / 32°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir hava durumu: 16°C / 33°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu hava durumu: 12°C / 30°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak hava durumu: 18°C / 29°C – Parçalı bulutlu
Düzce hava durumu: 16°C / 34°C – Parçalı bulutlu
Sinop hava durumu: 21°C / 34°C – Çok bulutlu
Doğu Karadeniz
Trabzon hava durumu: 24°C / 26°C – Sağanak yağışlı
Artvin hava durumu: 20°C / 28°C – Sağanak yağışlı
Samsun hava durumu: 20°C / 30°C – Çok bulutlu
Amasya hava durumu: 18°C / 35°C – Çok bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 13°C / 30°C – Sağanak yağışlı
Kars hava durumu: 12°C / 38°C – Gök gürültülü sağanak
Van hava durumu: 17°C / 29°C – Parçalı bulutlu
Malatya hava durumu: 23°C / 39°C – Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 25°C / 42°C – Açık
Gaziantep hava durumu: 25°C / 40°C – Parçalı bulutlu
Mardin hava durumu: 27°C / 38°C – Açık
Siirt hava durumu: 27°C / 40°C – Açık