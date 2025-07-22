İl il 22 Temmuz hava durumu | Kavurucu sıcaklar sürüyor! (Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)
22 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların yüksek seyrettiğini ve özellikle İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olacağını bildirdi. Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu olacak. Uzmanlar İstanbul’da sıcaklıkların 36 dereceye ulaşacağını belirterek vatandaşları özellikle bugün ve yarın zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İşte il il 22 Temmuz güncel hava durumu raporu…
Son hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
22 Temmuz 2025 Salı günü için hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı illerde ise sağanak yağış görülecek.
Özellikle kuzeydoğu illerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle batı illerinde ise sıcaklıklar kritik seviyelere ulaşıyor.
Bu yaz meydana gelen üçüncü sıcak hava dalgasının başladığı konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıkların aşırı artacağını söyledi.
Kalp rahatsızlığı, kronik hastalığı olan vatandaşların bu iki gün içerisinde sıcaklıklardan korunmak için dikkat etmesi öneriliyor. Yaşlılar ve çocuklar da aşırı sıcaklara karşı teyakkuzda olmalı.
İl il 22 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri
MARMARA
İstanbul hava durumu: 24°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
Edirne hava durumu: 23°C - 40°C / Az bulutlu ve açık
Kırklareli hava durumu: 22°C - 39°C / Az bulutlu ve açık
Balıkesir hava durumu: 19°C - 40°C / Az bulutlu ve açık
Bursa hava durumu: 21°C - 38°C / Az bulutlu ve açık
EGE
İzmir hava durumu: 26°C - 39°C / Az bulutlu ve açık
Manisa hava durumu: 25°C - 42°C / Az bulutlu ve açık
Denizli hava durumu: 26°C - 40°C / Az bulutlu ve açık
Muğla hava durumu: 22°C - 37°C / Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar hava durumu: 17°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Antalya hava durumu: 26°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
Adana hava durumu: 26°C - 39°C / Parçalı ve az bulutlu
Hatay hava durumu: 26°C - 35°C / Parçalı bulutlu
Isparta hava durumu: 20°C - 37°C / Az bulutlu ve açık
Mersin hava durumu: 27°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara hava durumu: 19°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
Konya hava durumu: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
Nevşehir hava durumu: 19°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
Eskişehir hava durumu: 19°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
Sivas hava durumu: 16°C - 32°C / Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu hava durumu: 13°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
Düzce hava durumu: 17°C - 37°C / Az bulutlu ve açık
Zonguldak hava durumu: 18°C - 30°C / Az bulutlu ve açık
Karabük hava durumu: 18°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
Bartın hava durumu: 19°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Samsun hava durumu: 23°C - 30°C / Parçalı bulutlu
Trabzon hava durumu: 24°C - 28°C / Parçalı çok bulutlu, sağanak
Ordu hava durumu: 21°C - 29°C / Yerel sağanak yağışlı
Giresun hava durumu: 22°C - 29°C / Parçalı bulutlu
Artvin hava durumu: 20°C - 28°C / Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum hava durumu: 13°C - 30°C / Kuzeydoğusu sağanak yağışlı
Kars hava durumu: 12°C - 29°C / Yerel sağanak
Ardahan hava durumu: 11°C - 27°C / Yerel sağanak
Van hava durumu: 16°C - 29°C / Parçalı ve az bulutlu
Malatya hava durumu: 20°C - 38°C / Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır hava durumu: 23°C - 43°C / Az bulutlu ve açık
Gaziantep hava durumu: 26°C - 41°C / Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa hava durumu: 28°C - 43°C / Az bulutlu ve açık
Mardin hava durumu: 27°C - 40°C / Az bulutlu ve açık
Batman hava durumu: 25°C - 42°C / Az bulutlu ve açık