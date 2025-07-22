Son hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

22 Temmuz 2025 Salı günü için hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı illerde ise sağanak yağış görülecek.

Özellikle kuzeydoğu illerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle batı illerinde ise sıcaklıklar kritik seviyelere ulaşıyor.

Bu yaz meydana gelen üçüncü sıcak hava dalgasının başladığı konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıkların aşırı artacağını söyledi.

Kalp rahatsızlığı, kronik hastalığı olan vatandaşların bu iki gün içerisinde sıcaklıklardan korunmak için dikkat etmesi öneriliyor. Yaşlılar ve çocuklar da aşırı sıcaklara karşı teyakkuzda olmalı.

İl il 22 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri

MARMARA

İstanbul hava durumu: 24°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

Edirne hava durumu: 23°C - 40°C / Az bulutlu ve açık

Kırklareli hava durumu: 22°C - 39°C / Az bulutlu ve açık

Balıkesir hava durumu: 19°C - 40°C / Az bulutlu ve açık

Bursa hava durumu: 21°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

EGE

İzmir hava durumu: 26°C - 39°C / Az bulutlu ve açık

Manisa hava durumu: 25°C - 42°C / Az bulutlu ve açık

Denizli hava durumu: 26°C - 40°C / Az bulutlu ve açık

Muğla hava durumu: 22°C - 37°C / Az bulutlu ve açık

Afyonkarahisar hava durumu: 17°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Antalya hava durumu: 26°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

Adana hava durumu: 26°C - 39°C / Parçalı ve az bulutlu

Hatay hava durumu: 26°C - 35°C / Parçalı bulutlu

Isparta hava durumu: 20°C - 37°C / Az bulutlu ve açık

Mersin hava durumu: 27°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara hava durumu: 19°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

Konya hava durumu: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

Nevşehir hava durumu: 19°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

Eskişehir hava durumu: 19°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

Sivas hava durumu: 16°C - 32°C / Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu hava durumu: 13°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

Düzce hava durumu: 17°C - 37°C / Az bulutlu ve açık

Zonguldak hava durumu: 18°C - 30°C / Az bulutlu ve açık

Karabük hava durumu: 18°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

Bartın hava durumu: 19°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Samsun hava durumu: 23°C - 30°C / Parçalı bulutlu

Trabzon hava durumu: 24°C - 28°C / Parçalı çok bulutlu, sağanak

Ordu hava durumu: 21°C - 29°C / Yerel sağanak yağışlı

Giresun hava durumu: 22°C - 29°C / Parçalı bulutlu

Artvin hava durumu: 20°C - 28°C / Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum hava durumu: 13°C - 30°C / Kuzeydoğusu sağanak yağışlı

Kars hava durumu: 12°C - 29°C / Yerel sağanak

Ardahan hava durumu: 11°C - 27°C / Yerel sağanak

Van hava durumu: 16°C - 29°C / Parçalı ve az bulutlu

Malatya hava durumu: 20°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır hava durumu: 23°C - 43°C / Az bulutlu ve açık

Gaziantep hava durumu: 26°C - 41°C / Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa hava durumu: 28°C - 43°C / Az bulutlu ve açık

Mardin hava durumu: 27°C - 40°C / Az bulutlu ve açık

Batman hava durumu: 25°C - 42°C / Az bulutlu ve açık