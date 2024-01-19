İlçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da düzenlenen programda, AK Parti'nin Yalova ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "7 Ocak'ta 26 büyükşehirimiz ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adayımızı açıklamıştık. Dün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz kalan 48 büyükşehir ve ilimizin adaylarını milletimize takdim ettik. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehirimizle birlikte 81 ildeki adaylarımızı belirlemiş olduk. İnşallah ana kademe, kadın ve gençlik yolları, mahalle ve köy temsilcileri ile 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız? Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bizzat şahit olduğumuz bu büyük yıkımın ardından Yalova adeta küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte toparlanan Yalova ülkemizin en gözde, cazip şehirleri arasında yerini almaya başladı. Yalova'nın önünde hala değerlendirmeyi bekleyen büyük potansiyel var. Amacımız hükümet ve belediye elele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. AK Parti belediyelerde elde ettiği başarıyla milletimizin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş partidir. Bunun için mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı öneme sahiptir. Yalova'nın bu seçimde kendine yakışanı yaparak tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vereceğine inanıyorum. Marmara bölgemizin bu nadide şehrinin hayallerine uygun, hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekili, belediye başkanı, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak, koşturacağız.

Siyasette yarım asrı, belediyecilikte 30 yılı, ülkeye hizmette 21 yılı geride bırakmış bir kardeşiniz olarak karşınızda bulunuyorum. Hem şehrimiz hem ülkemiz hem dünyamız için gençliğimizde hayalimiz vardı. Ecdadın bu coğrafyayı asırlardır nasıl yönettiğinin sırlarına vakıf olunca heyecanımız arttı.

Türkiye'nin potansiyeli ve dinamizmi çok daha fazlasına el verdiği halde niçin harekete geçirilmediğini anlamakta zorlanıyorduk. Belediye başkanlığımızın ardından başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendikçe meselelerin arka planında işleyişini daha iyi görme imkanı bulduk.

Vesayet dediğimiz güç odakları, Türkiye'nin silkinip ayağa kalkmasını önlemek için her yola başvurdular. Cumhuriyet mitingleri, Gezi olayları, darbe girişimi ve ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza bugünlere geldik.

Hala attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Siyasi istikrar, sosyal huzur, ekonomik işleyiş ve güvenliği tehdit eden hiçbir hadise, gelişme tesadüf değildir. Hepsi aynı senaryonun ürünüdür. Aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç Türkiye'yi hem kazanımlarından etmek hem de hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Karşılaştığımız zorluk, sıkıntı ve engelleri az çok tahmin ediyordum. Böylesine pervasız ve saldırgan tavrı beklemiyorduk. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Her seçim Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir safhayı temsil ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında son dönemlerin en önemli imtihanını başarıyla verdik.

İnşallah 31 Mart'taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. 2028'e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmeye teksif etme imkanı bulacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum.

Şimdi sizlere Yalova ilçelerinin başkan adaylarımızı tanıtmak istiyorum.

Altınova: Regaib Ahmet Özyiğit

Armutlu: Cengiz Arslan

Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Dr. Recep Hacı

Termal: Hüseyin Sinan Acar

İl belediye başkan adayımız: Mustafa Tutuk

İlçe belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum."