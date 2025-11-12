İletişim Başkanı Duran duyurdu: Şehitlerin naaşları ülkeye getiriliyor

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından ülke yasa boğuldu. Kazada 20 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlerin naaşları yurda getirilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, kazanın ardından ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan makamlarına teşekkür etti.

Erdoğan: 19 şehidin naaşı bulundu, 1'i aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama çalışmalarında 19 şehidin naaşına ulaşıldığını ve 1 şehidin naaşının ise arama kurtarma çalışmaları kapsamında devam ettiğini bildirdi.