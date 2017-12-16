16 Aralık 2017

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 8 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması nedeniyle bugün 37 sandalyeli belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda CHP'nin adayı İlhami Yılmaz Ataşehir Belediye Başkanvekili oldu. Yılmaz, AK Partili Mustafa Cevat Arzık ile yarıştı.

Belediye meclisinde CHP Grubunun 22, AK Parti Grubunun ise 15 üyesi bulunuyor.

İlhami Yılmaz kimdir?

1953 Malatya doğumlu olan Yılmaz, 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA masterını tamamladı. Halk Bankası ve TMSF'de çeşitli görevlerde bulundu.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkanvekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği yaptı.