İliç'teki toprak kayması soruşturmasında altı tutuklama
Erzican'da altın madenindeki toprak kayması nedeniyle dokuz kişinin göçükte kalmasına ilişkin soruşturmada altı kişi tutuklandı.
İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu dokuz işçi göçük altında kalmıştı. Olaydan sonra bine yakın görevli işçilere ulaşmaya çalışıyor.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G., A.C., H.Ü., M.B., Ş.D., S.D., M.T. ve A.R.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.