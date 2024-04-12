İlk 6 günün acı bilançosu açıklandı: 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı bilançoyu açıkladı. Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 günündeki trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdiği, 6184 kişi ise yaralandı.

Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başladığını ve trafik yoğunluğunun artmaya başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" diye uyardı.