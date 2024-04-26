İlk adım ‘psikososyal’ destek, ikinci adım ‘yetenek keşfi’

Başak Nur GÖKÇAM

SosyalBen Vakfı, afet dönemi çalışmaları kapsamında Umut TIR’ının ardından, depremden etkilenen çocuklar için iki Beceri Geliştirme Merkezi (BEGEM) hayata geçirdi.

23 Nisan’da Hatay Sedyad Yerleşkesi’nde ve 24 Nisan’da Çimko yerleşkesi Adıyaman’da açılışı yapılan iki merkez, SosyalBen Vakfı’nın eğitici ve öğretici atölye çalışmalarıyla ile çocuklar oyun, spor, icat, resim ve tarım alanında beceriler kazanabilecek ve oluşturulan psikososyal desteğin sürekliliği sağlanırken; bölgedeki 7-13 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal beceri kayıplarını önlemek adına da görev üstlenecek. İki merkezde hayata geçirilen atölyelerin destekçileri ise Çimko, Mavi, Migros, Nestlé Nesquik ve Vestel oldu.

BEGEM’lerde 3 yıl içinde en az 5 bin 200 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerinin bilgisini veren SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, “BEGEM’leri Türkiye’nin dört bir tarafına yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesi bir başlangıç oldu. Civardan şu an 3 tane taşımalı eğitim, 5 tane konteyner kent buraya gelecek. Hatta bundan sonraki süreçte taşımalı eğitimde köy okullarına da Beceri Geliştirme Merkezi’ni yaygınlaştırmak istiyoruz. 2024 2 BEGEM ile devam ederken 2025’te 2 tane daha açmayı hedefliyoruz. Tabi bu markaların sahiplenme hızıyla öne çekilebilecek bir sayı olabilir” dedi.

“Etkiyi Büyüten, Birleştirici Bir Platform”

Bölgede uzun süreli çalışmalar yapabilmenin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Çiftçi, “Türkiye’nin güçlü markalarının, topluma bir arada ve daha güçlü şekilde nasıl etki edebileceğini gösteren birleştirici bir platform görevi de üstleniyor. Hatay’daki Beceri Geliştirme Merkezimizi, Serinyol Dayanışma Derneği’nin ve Adıyaman’daki Beceri Geliştirme Merkezimizi ise ÇİMKO’nun yerleşkesinde, bizlere açtıkları alanlarda hayata geçiriyoruz.

Bu dayanışma çok kıymetli” diye konuştu. Beceri Geliştirme Merkezi’nin destekçi markalarından Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, “Çimko olarak ülkemizde ekonomik değer yaratmanın yanında sosyal ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak anlamlı adımlar atmayı her zaman önceliklendiriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için SosyalBen Vakfı ile açtığımız Beceri Geliştirme Merkezi de bunlardan biri. Tüm çocukların keyifle vakit geçirecekleri, becerilerini keşfedip geliştirebilecekleri bir ortamı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mavi CMO’su Serpil Berkan, projeye yönelik değerlendirmesinde, “Çocukların, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hayata geçirilen atölyelerde karşılaştığımız birbirinden yetenekli çocuklar bunun en güzel kanıtıydı. Bugün de SosyalBen’in bölgedeki çalışmaları kalıcı hale getirmek amacıyla kurduğu Beceri Geliştirme Merkezi’nin ana destekçileri arasında yer alarak, bu konuda önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

“Oyun oynamak her çocuğun hakkı”

Nestlé Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Başak Ünal, “Nesquik markamız ile SosyalBen Beceri Geliştirme Merkezi’ndeki oyun atölyesini sahiplendik. Biliyoruz ki, bu merkez sayesinde depremden etkilenen çocuklar güvenli bir oyun alanına sahip olabilecek, oyunun iyileştirici gücüyle bir araya gelebilecek. ‘Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, SosyalBen BEGEM aracılığıyla çocuklarla buluşmaktan ve onların yaşamına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Vestel Marka İletişim, Deneyim & İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur da, “Hatay ve Adıyaman’da depremden etkilenen çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkân tanımak için BEGEM’deki spor atölyelerine desteklerimizi sunuyoruz. Sosyal fayda sağlama ve toplumun gelişimine katkı sunma anlayışıyla, spora, kadınlara ve gençlere fırsat eşitliği yaratacak projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yağmur suyu arıtılıp, atölyelere verilecek

Tarım Atölyesi’nde ilaçlama olmadan ekolojik ve çevre dostu anlayışla, çocukların toprakla olan diyaloğunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Ece Çiftçi, “Hatay’da ayrıca yağmur suyunu değerlendirmek için kurduğumuz arıtma sistemi ile hem atölyelerin hem de buradaki alana su veriyoruz. Çocukların toprakla, çevreyle bütünleşeceği alanlar kurmasını öncelikli meselemiz olarak görüyoruz” dedi.

6 ayın sonunda ‘yetenek keşfi’ başlayacak

Hatay ile Adıyaman’daki Beceri Geliştirme Merkezi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, “Hatay’daki atölyelerin özellikle ahşap olması, travma döneminde çocukların sakinleyebilmeleri için çok önemli. Buradaki merkez alanımız 25 metrekare, Adıyaman’daki alanımız ise 125 metrekare ama tabiki iki merkezimizde de SosyalBen standartları ile bölgenin özelliklerine dikkat ediliyor. Buradaki 6 aylık psikososyal ve beceri geliştirme programları tamamlandığında, sonraki adım yetenek taramasına dönüşecek” bilgisini verdi.