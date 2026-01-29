İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor?
Kışın sonuna yaklaşıldıkça cemre tarihleri yeniden gündeme geldi. Baharın ilk işareti olarak kabul edilen ilk cemre için geri sayım başladı. Vatandaşlar net tarihi öğrenmeye çalışırken sıklıkla "İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor" sorusuna cevap aranıyor.
Mevsimsel döngünün ilk büyük işareti olan ilk cemre için tüm gözler takvimlere çevrilmiş durumda. Doğanın uyanışını müjdeleyen bu ilk aşamanın hangi gün başlayacağı geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Şubat ayına girmemize çok az bir süre kala "İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor" sorusu yoğunlaşıyor.
İlk cemre ne zaman düşecek?
2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.
2026 cemre düşme tarihleri
İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026
İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026
Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026
Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.