İlk makalem “Hayat Yolu” DÜNYA’da yayımlandı

Beykoz Üniversitesi İYBF Danışma Kurulu Üyesi Tarkan DENİZ

Kurumsal Bankacılık yaptığım 1996-1999 yıllarından bu yana beğenerek ve ilgiyle okuduğum, aynı zamanda hayatımda ilk köşe yazım olan “Hayat Yolu” başlıklı eğitim üzerine makalem 25 yıl önce 9 Ağustos 1999 tarihinde DÜNYA Gazetesi’nin haftalık “Finans Kulüp” ekinde yayımlandı. Anlamı benim için büyük olduğu için ilgili köşe yazıma Kitapyurdu (KDY) tarafından 2021 yılında yayımlanan “Söz Uçar Yazı Kalır” adlı ilk kitabımda da yer verdim. Tam çeyrek asır önce köşe yazımda da bahsettiğim üzere, “Bazen konuşmaların başında geçer her şeyin başı sağlık diye. Ama kabul edilmesi gereken önemli bir husus ise her şey eğitimden geçer. Hayat yolunda eğitim ile durmaksızın ilerleyeceğiz.”