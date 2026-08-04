İlk Türk astronot Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında önemli terfi kararları alındı. Kararlar doğrultusunda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken, 69 albay da general ve amiral oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi kapsamında 19 Ocak 2024 tarihinde uzaya çıkan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını kazanan Alper Gezeravcı, YAŞ kararlarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Hava Pilot Albay rütbesiyle görev yapan ve "2024 Genel Atamaları" kapsamında Uzay Komutanlığı emrine atanan Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura'da alınan karar doğrultusunda albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti.