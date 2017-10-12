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İlker Başbuğ için kovuşturma talebi

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi.

İlker Başbuğ için kovuşturma talebi
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini tamamladı.

Heyet, Genelkurmay Başkanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması için Başbakan izninin istenmesine karar verdi.

Diğer 18 sanıkla ilgili dosya ayrıldı.

Kaynak: AA

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