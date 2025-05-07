İlker Canikligil kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklanmıştı?

Türk film ve reklam yönetmeni, fotoğrafçı, blog yazarı ve YouTuber İlker Canikligil yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildi. Canikligil'in yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmesinin ardından bir kez daha hakkındaki bilgiler gündem oldu. Bu nedenle "İlker Canikligil kimdir, kaç yaşında?" soruları sıklaşmış durumda...

İlker Canikligil kimdir?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1991’de Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümüne girdi. Üniversite eğitiminin ardından reklam sektöründe çalışmaya başladı ve 2006 yılından itibaren reklam yönetmeni olarak birçok projeye imza attı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersleri verdi. 2014'te İstanbul Film Akademi’de yönetmenlik eğitimi vermeye başlayan Canikligil, 2019 yılında buradan ayrılarak içerik üretimini dijital ortama taşıdı. O tarihten itibaren YouTube üzerinden sinema, görsel anlatım ve popüler kültür üzerine videolar üretmeye devam ediyor.