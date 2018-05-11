İlkokulda el bombası bulundu
Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun dış bahçesinde eski bir el bombası bulunması nedeniyle okuldaki eğitime kısa süre ara verildi.
Esenler'deki bir ilkokulun dış bahçesinde patlayıcı özelliğini yitirmiş eski bir el bombası bulundu.
Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun dış bahçesinde bir patlayıcı madde gören öğrenciler, durumu çevredeki velilere bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cismin, patlayıcı niteliğini kaybetmiş bir el bombası olduğunu tespit etti.
Söz konusu el bombasının okulun, 2005 yılındaki inşaatı sırasında askeri bir bölgeden alınan hafriyatla okula geldiği belirtildi.
Polisin incelemesi sırasında okulda eğitime kısa süre ara verildi.
Kaynak: İHA