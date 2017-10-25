"İmam hatiplilerin üniversiteye girişi zorlaşacak"

25 Ekim 2017

Eğitim-Bir-Sen, üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınavın sosyal alan başarısını önemsiz hale getirdiğini, bunun imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretime girişlerini zorlaştıracağını bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, yeni sınavın tek aşamaya indirilmiş ve toplam soru sayının azaltılmış olmasının sınavın geçerliğini azalttığı, adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarak bazı derslerden hiç soru sorulmayacak olmasının ortaöğretimi olumsuz etkileyeceği anlatıldı.

Açıklamada, "Tarih dersiyle ilgili küçük bir adım atılmış olmasına rağmen sosyal alan derslerini dışarıda bırakan mantık yanlış, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden hiç soru dahi sormayan bir ölçme hatalı ve değerlendirme de haksız olacaktır. Bu haliyle yeni sistem, sosyal alan başarısını önemsiz hale getirdiği için imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır" değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen'in açıklamasında, öğrencilerin sabah oturumundaki sınav sonuçları belli olmadan veya yeterli puanı almadan ikinci sınava girmelerinin usulen doğru gibi görünse de esasen yanlış olduğu kaydedildi.

"TEOG benzeri zorunlu sınav yapılmamalı"

Öte yandan açıklamada, TEOG'un kaldırılmasına ilişkin "8. sınıftaki tüm öğrencilerin zorunlu olarak sınava girdiği, öğrencilerin hepsinin tüm okullara merkezi olarak puan üstünlüğüne göre yerleştirildiği TEOG'a benzer bir modelden kesinlikle kaçınmak gerekmektedir" görüşü bildirildi. TEOG'a benzer merkezi bir yazılı sınav yapılmasının TEOG'un yol açtığı sorunları olduğu gibi devam ettireceği ifade edildi.

Kaynak: AA