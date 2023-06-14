İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi bugün gerçekleşecek

CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' talebine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı "değişim" çıkışının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de MYK değiştirilmiş, İmamoğlu da bunun üzerine "Değişim kurul, heyet değişimiyle olmaz. Toplumun istediği değişime kulağını kapatarak olmaz" açıklamasını yapmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin saat 10.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.