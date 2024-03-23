İmamoğlu 'Oylar bölünmesin' dedi: Particilik yapma zamanı değil

İmamoğlu, Esenyurt ilçesinde yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Meydanı'ndaki Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Yaşar Kemal'in bu toprakların sesi olduğu için meydana ismini vermenin onurunu yaşadığını söyledi.

Meydana neden Yaşar Kemal ismini verdiklerini anlatan İmamoğlu, "Bu meydana inen yollar çok güzel isimlerle çevriliydi. Bir taraftan 19 Mayıs, bir taraftan Nazım Hikmet, bir taraftan Ahmed Arif… Dedim ki arkadaşlara; 'Bu isimlerin indiği yerdeki meydana da Yaşar Kemal ismi yakışır.' Demokratik bir oylama yaptık. Oy birliğiyle kabul edildi." diye konuştu.

Esenyurt özelinde yaptıkları çalışmaları aktaran İmamoğlu, Haramidere'nin ıslah çalışmalarının birinci etabını bitirdiklerini, bölgede su taşkınlarının artık yaşanmayacağını kaydetti.

Esenyurt'u metroyla buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Buranın ilk metro hattını, tam gaz yapıyoruz. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yüzde 40'ını bitirdik. Beylikdüzü-Sefaköy-Yenikapı metro hattını da Beylikdüzülü, Esenyurtlu bu kardeşiniz yapacak, göreceksiniz. Ambarlı-Hadımköy ve Esenyurt-Saadetdere metro hatlarını çalışıyoruz. Aynı şekilde, İstanbul ulaşımında bir devrim olacak olan Hızray'ı yapacağız. Hızray'ın anlamı şu; sizi TÜYAP'tan, Esenyurt'tan ta Sabiha Gökçen'e, 75 kilometreyi 55 dakikada bir uçtan öbür uca bağlayacak."

'Particilik yapma zamanı değil'

Kendisinin İstanbul, Ahmet Özer'in ise Esenyurt için çalışacağını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil. Biz halkçı İstanbul'un büyük ittifakıyız. Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Birleşe birleşe kazanacağız. Onlar 2019'dan beri değişmediler ama bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Bir olacağız mı? iri olacağız mı? diri olacağız mı? akıllı olacağız mı? Bunlara fırsat vermeyeceğiz öyle değil mi?"

Yaşar Kemal Meydanı açılış töreni ve halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir, Özgür Karabat, CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen, CHP Milletvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz ve Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da katıldı.

'Bütün bakanlar burada'

Daha sonra İmamoğlu, Silivri sahilindeki meydanda düzenlenen mitinge katıldı.

Silivri'ye yıllarca sunulamayan hizmetleri 5 yılda sunduklarını savunan İmamoğlu, CHP belediye başkan adayı Bora Balcıoğlu ile ilçede yeni bir dönem başlatacaklarını belirtti.

"Bazı bakanların İstanbul'a gelmesine ve seçim çalışmalarına katılmasına" tepki gösteren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi duyuyorum, eskiden güzel bir şarkı vardı; 'Ankara'dan abim geldi' diye değil mi? Bunlar şimdi Ankara'dan toplanmışlar, İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiç problemi yok, dış ilişkiler bakanı burada. İçişleri bakanı burada. Yetmez, sağlık bakanı burada. O da yetmez, adalet bakanı burada. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Toplanalım Silivri'ye gidelim. Bizim burada aslan gibi Bora Balcıoğlu var, ekip arkadaşları, ilçe başkanı, meclis üyeleri var. Çalışıyorlar. Ama onlar Ankara'dan toplanmış gelmişler."

Vatandaşların kendilerinin arkasında durması halinde yüzlerini kara çıkarmayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bizi engellemeye kalkıştılar başaramadılar. Yeter ki siz onlara izin vermeyin." dedi.