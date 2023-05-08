İmamoğlu’na Sivas’ta izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle tutanak tutuldu

7 Mayıs Pazar günü Sivas’ta miting yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu.

Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçen gün Sivas’a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yaptığı için İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.