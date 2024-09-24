İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Sancaktepe'de Kent Lokantasının açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ahmak davası' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Tam bir sefillik diyorum...'

İmamoğlu, "Son günlerde gelişen, tartışılan ve olmaması gereken bir dava… Tam bir sefillik diyorum ben buna. Burada bunu konuşmak bile kötü hissettiriyor. Elbette bu siyasi bir konu ve partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız bunun parti düzeyinde konuşulmasını uygun gördü. Benim Emirgan’da başka görüşmelerim vardı, çıkarken onlara da selam verdim, ‘Kolay gelsin’ dedim. Detaylarını Genel Başkanımız paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'

CHP lideri Özgür Özel ise ABD'ye seyahati öncesi 'siyasi yasak' davasıyla ilgili "İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığına bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın 'Proje Çocuk' yakıştırması ile ilgili görüşleri sorulan İmamoğlu, Arslan'a gereken cevabı ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.