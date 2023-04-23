İmamoğlu’ndan Togg paylaşımı: Ben hazırım, yollasınlar hemen

İBB Başkanı İmamoğlu, Shiftdelete'in YouTube kanalında "Başkan Togg'a biner mi?" sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu, taleplerine yanıt verilmediğini belirterek, "Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar" dedi.

İmamoğlu, bakanların Togg sürüşlerine işaret ederek, "Hepsinin yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, Togg ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Niye binmesin? Ben Togg'dan araba talebinde bulundum. Hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan şu kadar adet almalıyız diye yazı da yazdım henüz cevap verilmedi bize. Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar. 100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. Makam araçları vs. Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım. Yazımızı, talebimiz onlarda var. Henüz bize bir şey ulaşmadı. İstanbul'un reklamının önüne ne bakanın sürdüğü araba ne belediye... Hepsinin yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen."