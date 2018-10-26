İmar Barışı’nda süre uzayabilir
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı’nda başvuruların beklentinin altında olması ve yönetmeliklerin net olmaması nedeniyle 31 Ekim’de dolan sürenin uzayacağına kesin gözüyle bakıyor.
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