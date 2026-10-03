İmralı Heyeti ile Cevdet Yılmaz görüştü: 2 toplantı ve 4 alt kurul ele alındı

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DEM Parti’den 3 Ekim 2026’da yapılan açıklamaya göre Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken görüş ve önerilerini de iletti.

İmralı Heyeti ile Cevdet Yılmaz görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü

DEM Parti’nin açıklamasında, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti” denildi.

Takip ve Değerlendirme Kurulu 2 toplantı yaptı

Görüşmenin gündemindeki Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürütüyor.

Yılmaz, 27 Eylül’de yaptığı açıklamada kurulun görevinin süreci takip etmek olduğunu belirtmiş, farklı başlıklarda çalışmalar yürütülmesi amacıyla alt kurullar oluşturulduğunu açıklamıştı. Kurulun ikinci toplantısı 28 Eylül’de gerçekleştirilmişti.

4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldılar

3 Ekim’deki görüşmede Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a, kurulun gerçekleştirdiği iki toplantının yanı sıra oluşturulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi verildi.

DEM Parti İmralı Heyeti de görüşmede çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.