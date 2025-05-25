İnan Kıraç’ın evliliğinin iptal davasında karar haftası
Kıraça Holding’in kurucusu ve 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliğin iptaline ilişkin davada sona yaklaşıldı. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının zihinsel sağlık durumu nedeniyle evlenme ehliyetine sahip olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.
87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için açılan davada karar aşamasına gelindi. Mahkeme, 27 Mayıs’ta son kararını verecek.
Yargılama sürecinde, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı sağlık raporu doğrultusunda, mahkeme İnan Kıraç’a vasi atanmasına karar verdi. Bu gelişme üzerine, evliliğin iptaliyle ilgili dava vesayet davasının sonucunu beklemek üzere ertelenmişti.
Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan evlilikle ilgili karar duruşması 27 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak. Mahkeme, Kıraç’ın zihinsel ehliyeti çerçevesinde evlilik kararını ya onaylayacak ya da geçersiz sayacak.