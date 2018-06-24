İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor
Cumhurbaşkanı adayı İnce, sandık görevlilerine çağrı yaparak, "Moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerle ilgili ilk sonuçların açıklanması sonrası, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İnce, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin" dedi.
İnce'den YSK önünde açıklama: Sandıkları asla terk etmeyin