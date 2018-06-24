İnce'den YSK önünde açıklama: Sandıkları asla terk etmeyin

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İnce, yaptığı açıklamada, "Şu anda sandıklar açıldı, bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek, bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız bundan kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandıklardan ayrılmayın. Islak imzaları yetkililere teslim ettikten sonra, YSK'nın önüne gidiniz. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. 'Görevinizi doğru düzgün yapın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İnce, AA'nın seçim sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla oy aldığı yerlerden vermeye başlayacağını iddia etti.

Muharrem İnce, seçimin aklı selim bir şekilde takip edilmesi ve sonuçların açıklanması sonrası ne sonuç çıkarsa çıksın sakinlikle karşılanması gerektiği çağrısında bulundu.