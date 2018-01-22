İnce CHP Genel Başkanlığı'na aday

22 Ocak 2018

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İnce, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce veya başka adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisi, eğitimi, kalkınması, sanayisi, ekonomisiyle, gelişmesiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultayın sonuçları sadece Türkiye'yi değil, komşularını, Ortadoğu'yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğini de ilgilendirmektedir. CHP, bu devasa sorunları çözebilecek düşünce zenginliğine ve eylem mirasına sahiptir." ifadesini kullandı.

Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP yaratmak olduğunu vurgulayan İnce, şu görüşlere yer verdi:

"Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum. Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, üyelerimizin değil, 80 milyonun kurultayıdır. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum. Kaderinize, ülkenin kaderine el koyun diyorum. CHP'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Partime üye olsun olmasın herkesi Ankara'ya davet ediyorum."

İlk aday Kocasakal oldu

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal da geçen hafta CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.