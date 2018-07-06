İnce: CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor

06 Temmuz 2018

Yalova'da Kubbeli Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleriyle CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Ülkeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiğini vurgulayan Muharrem İnce, "İstihbarat onun elinde. Güvenlik güçleri onun elinde. Jandarma onun emrinde. Polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye'yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum ama yüreği varsa, elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın." diye konuştu.

CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine İnce, "Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgarların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP'de kavga yok, gürültü yok. CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken, duvar kurmak yerine değirmen kurmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın köşe yazının hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Bugün yayınlanan köşe yazısını okudum. Teşekkür ederim, kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler, bazen de döverler." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA