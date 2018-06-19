İnce Hatay'da, ilk 100 günde yapacaklarını anlattı

19 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen mitingde, konuşmasına başlamadan önce bugün şehit haberlerinin geldiğini, şehitlerden birinin de Hataylı olduğunu belirterek, herkesi şehitler için saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından konuşmasına devam eden İnce, Hatay'ın medeniyetler şehri ve kardeşliğin, barışın, bereketin kenti olduğunu belirterek, "Yıl 1699, Osmanlı ilk kez Karlofça ile toprak kaybediyor, 1699'dan sonra 223 yıl hep kaybediyor ta ki 1922'ye gelene kadar. 1922'de bir aslan parçası Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Sakarya'da Dumlupınar'da 223 yıllık bir kaybedişi bitiriyor. İlk kez 223 yıl sonra kaybetmekten kazanmaya geçiyoruz ve o beğenmedikleri Cumhuriyet, 91 yıllık tarihinde 2 kez daha kazanıyor. Biri Hatay, biri Kıbrıs. Herkes şunu iyi bilir ki 1938'in Mayıs ayında Atatürk rahatsızlığına rağmen Adana ve Mersin gezilerini yaptı. Ordunun tatbikatlarını izledi, yabancı kuvvetlere gözdağı verdi, 'Ben buradayım' dedi, 'Ordum hazır' dedi ve o seyahat Atatürk'ün erken ölümüne yol açmıştır ve Atatürk biliyordu, Hatay için Adana'ya, Mersin'e geldi. Yani Atatürk bir Hatay şehididir, Hatay şehidi." diye konuştu.

Ülkede 2002'ye kadar devlet adamlarının olduğunu ancak 2002'den sonra bir şeylerin değişmeye başladığını anlatan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"O saraylı ben milletin evladıyım. Önce sarayına taşındı sonra dava arkadaşlarını sattı. Beraber yola çıktığı 'kardeşim' dediği kimse kalmadı. Hiç kimse yok, beraber yola çıktıklarında partinin kurucularından 'kardeşim' dediklerinden kimse kalmadı, ikinci kısmında onları sattı. Sonra meydanlarda Rizeli'yim dedi. Rizeli doğru ama Rize çayını beğenmedi, 4 bin 500 lira kilosu beyaz çay içti, onu da beğenmedi. Sonra 'Ben yerliyim, milliyim' dedi ama 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez onun döneminde toprak kaybetti, Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti, ilk kez. Orası bir Türk toprağıydı ve ne yazık ki rahmetli Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Türkiye'nin geldiği durum bu. Türkiye'de herkesle kavga eden, dünyada herkesle kavga eden birisi var. Bir de bu yorgun adamın karşısında yeni isim var, bir taze kan var."

Türkiye'nin taze kana ihtiyacı olduğunu ve cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını belirten İnce, şunları söyledi:

"Şimdi ben Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Buna inanıyorum, ilk kez bu seçimde 81 milyon kazanacak yani sadece ben kazanmayacağım, sadece CHP'liler kazanmayacak, AK Parti'li kardeşlerim de kazanacak, herkes kazanacak. Bu seçimin kaybedeni olmayacak ama kazayla Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dünyadaki yalnızlığımız devam edecek, dolar yükselecek. Erdoğan kazanırsa faiz yükselecek, Suriye'yle kavga etmeye devam edeceğiz. İnce kazanırsa umutlarımız dal verecek, geleceğe güvenle bakacağız. Özgür bir Türkiye olacak, demokrasisi kökleşmiş bir Türkiye olacak. Topraklarından bereket fışkıran bir Türkiye olacak. Üniversitelerinde ilim üretilen bir Türkiye olacak."

Muharrem İnce, böyle bir mitingi de ilk kez yaptığını ve çatılar dahil her tarafın insanlarla dolu olduğunu vurguladı.

İlk 100 günde yapacaklarını anlattı

Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk haftadan başlayıp, 100 günde yapacaklarını ilk kez Hatay'da açıklayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk bir haftada yeminden sonra 7 gün içinde başlayıp 100. günde bitireceğim işleri açıklıyorum. Bir, Olağanüstü hali kaldıracağım. İki, Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak, Merkez Bankası Başkanı'nı, parti genel merkezine çağırmayacağım. Üç, Bakanlar Kurulunu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani cumhurbaşkanı yardımcıları da bakanların arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak, her kesimden insan olacak her kesimden."

"Terörle mücadele, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek." diyen Muharrem İnce, şunları anlattı:

"Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde, Türkiye Dünya Kupası'nda üçüncüydü, bugün şimdi Dünya Kupası başladı biz katılamıyoruz bile. Niye? Spor siyasallaştı, kulüp seçimlerine, federasyona müdahale ediyor. Passolig diye bir şey çıkardı, hemen kaldıracağım Passolig'i hemen. Yine bir hafta içinde başlayıp 100 gün içinde tamamlayacağız. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım hemen. 1980'den 2002'ye kadar AKP öncesinde Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ile 13 anlaşma imzalamış, 2002'den 2012'ye kadar Erdoğan döneminde 49 anlaşma imzalamış. 'Dostum Esad, kardeş Esad', Bodrum'da tatil, boğazda tur, Fenerbahçe Halep'te maç yapacak, sonra ne oldu? Kişisel kapris, kişisel kavga. Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan'dan daha büyüktür kusura bakmasın. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacaktır. Suriye'ye Suriye içinde yaşayanlar ve dışında yaşayanların katılacağı bir seçim, Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçimi Türkiye olarak desteklemeliyiz."

Muharrem İnce, kendi projelerinin barış ve huzur olduğunu vurgulayarak, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı için düzenlemeler yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA