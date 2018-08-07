İnce: İrademize sahip çıkıyoruz
Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız" dedi.
Muharrem İnce, kurultay tartışmaları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz" diyen İnce, "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
İnce, anlık tepkilerle kimsenin parti ve partideki görevinden ayrılmamasını isterken, "Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.