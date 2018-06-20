İnce: Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz

20 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu Atatürk Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını kendilerinin çözeceğini söyledi.

Meydanlarda 48 günde 103 miting düzenlediklerini anlatan İnce, Çorlu'da mitinge katılan vatandaşlardan herkesin Pazar gününe kadar 3 kişiyi ikna etmelerini istedi.

Meydanlarda aş, iş, uzay madenciliği, fizikten bahsettiğini, önümüzdeki 2-3 yıl içinde de 16 yeni meslek olacağını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elinizde kullandığınız telefonlar 1969'da ABD'liler aya giderken NASA'nın elindeki bilgisayarların tam 10 katı şu an. Her 1,5 yılda bir bilgisayarın kapasitesi 2 katına çıkıyor. İşte bu değişen dünyada, bölgesel savaşların, enerji savaşlarının olduğu bu dünyada, teknolojinin bu kadar geliştiği dünyada ben tasarım, aş, iş diyorum, arkadaş da meydanlara geliyor 'kek' diyor. Ben Türkiye'yi onurlu, başı dik bir hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı, hak, hukuk, adalet diyorum. O da meydanlara geliyor 'çay, kek oralet' diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mitinginde kendisiyle ilgili sözlerini eleştiren İnce, "Dün diyor ki (Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz) Ben de fotoğrafını koydum, gittik okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha, senin derdin Fatiha olsaydı, sure olsaydı, ayet olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kulağından atardın. Senin derdin başka... Bana diyor ki (Seçim yaklaştı camilerde görülüyorsun) Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına gidiyorum. Seçim için gitmiyorum ki 40 senedir gidiyorum. Neredeyse 'gelme bizim camiye' diyecek. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın, bir Müslüman başka bir Müslümana böyle konuşur mu, ayıp değil mi, günah değil mi?" şeklinde konuştu.

"Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık yorulduğu iddiasında bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım, halkını bilen, hakkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı... Yine nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım, ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım. Kimseyi ayırmayacağım benim defterimde Alevi-Sünni, sağcı-solcu ayrımı yok, başı kapalı-başı açık, Türk-Kürt, AK Parti'li-CHP'li ayrımı yok, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.

Projem 3B; hemen barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, Türkiye'yi bir hukuk devleti yapacağız. Demokrasimiz kökleşecek o demokrasi ortamında yatırımlar artacak, bereket fışkıracak topraklarımızdan, fabrikalarımızın dumanları tütecek, gençlerimiz geleceğe güvenle bakacak ve adil bölüşeceğiz, adil. Yani soğan 5 lirayı geçmişse, yiğit muhtaç olmuşsa kuru soğana bu memlekette barış olmaz, kardeşlik olmaz. Bu ülkenin sokaklarında kardeşlik türkülerini hep birlikte söyleyeceğiz."

"Ekonomiyi düzenleyen temel kurumların özerkliğini sağlayacağız"

İnce, kamuda yükselmeyi liyakata göre yapacaklarını söyledi.

Seçilmesi halinde 100 gün içinde öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve din görevlilerine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceklerini yineleyen İnce, "Ekonomiyi düzenleyen temel kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankası, bunları yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek, medya patronlarına değil. Halk Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini esnafa ve KOBİ'lere verecek. Eximbank ve Kalkınma Bankası... Turizme de kredi verecekler ve oradaki 6 aylık süreyi uzatacağız, bunların hepsini yapacağız." diye konuştu.

"Hesap vereceğim size"

İcraatları gerçekleştirecek kaynağı nereden bulacağını anlatmak istediğini ifade eden Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Bakın size anlatayım parayı nereden bulacağımı. 16 yılda Kamu İhale Kanunu'nu 186 kere değiştirdiler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çaldılar, çaldılar. Ben çalmayacağım, kasa para dolacak. Bu 16 yılda Suriyelilere 40 milyar dolar harcadılar, ben harcamayacağım, millete vereceğim o parayı çünkü Suriyeliler barış ortamında memleketine dönecek. Peki başka nereden bulacağım? 2 milyar dolar sarayda harcadık, Allah'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda o sarayı gençlere bilim merkezi olarak vereceğim. Şatafat olamayacak, lüks olmayacak ve milletin parasını har vurup harman savurmayacağım. Hesap vereceğim size hesap."

Kaynak: AA