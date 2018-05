İnce: Onlar otomobilin koltuğunu yapmaya talipler

27 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bir daha işte bu CHP zihniyeti, cami de yıkar filan bir daha böyle laf ederse perişan edeceğim onu. Meydanlarda konuşacağımız ekonomi, gel ekonomi konuşalım” dedi. İnce, yerli otomobil ile ilgili dediklerinin eleştirilmesine yanıt olarak ise, "O 30 yıl önceki teknolojiye talip, o otomobilin koltuğunu yapmaya talip. Ben elektrikli otomobil yapmaya talibim. Geri kalmış, bilmiyor, cahil. Çünkü matematik bilmiyor, fizik bilmiyor, çünkü diploması yok" şeklinde konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda partililerin karşıladığı İnce, seçim otobüsüyle Menderes ilçesine gitti. Bir grup vatandaş tarafından yoluna gül dökülen İnce, vatandaşları selamladı. Ardından Menderes Cumhuriyet Meydanı’na gelen İnce, seçim otobüsü üzerinden halka seslendi. Menderes halkına "Dağlarından yağ, ovalarından bal damlayan güzel insanlar” diye seslenen Muharrem İnce, 21 Haziran’da büyük bir İzmir mitingi yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Sayın Erdoğan dün demiş ki, ‘Ben otomobil fabrikası yapacağım, Muharrem İnce istemiyor, o bisiklete binmeye devam etsin’ demiş. Bir; Erdoğan ile İnce arasındaki fark şu, o otomobilin kaportasını yapmak istiyor, ben beynini yapmak istiyorum. O 30 yıl önceki teknolojiye talip, o otomobilin koltuğunu yapmaya talip. Ben elektrikli otomobil yapmaya talibim. Geri kalmış, bilmiyor, cahil. Çünkü matematik bilmiyor, fizik bilmiyor, çünkü diploması yok. Ben diyorum elektrikli otomobil ileri teknoloji, o diyor ki domates satacağız. Ben diyorum ki domatesi marka yapıp, salça satalım. O diyor ki zeytin satacağım, ben diyorum ki zeytinyağ satacağım” dedi.

“İstihdam üretmek yerine betonu tercih ediyorlar”

Ekonomide yapılan yanlışlar olduğunu savunan İnce, şunları söyledi:

“Her iki kilometrede 5 AVM var. Bir AVM 100 milyon dolar, 5’i 500 milyon dolar. Gömlekçi 5 yerde var, 5 yere kira ödüyor. Dolayısıyla sende 10 liraya alacağın gömleği 50 liraya alıyorsun. Yani o 5 AVM yerine 1 AVM olsaydı, 400 milyon dolar kenarda kalsaydı bununla 20 fabrika kurardın, hepsinde 40 bin kişi çalışırdı. Paraları aldılar, betona gömdüler. İnşaat proje diyor. Anladığı iş makinelerini gönderip İstanbul’u kazıp kanal açmak. Benim, anladığım bacaları tüten fabrikalar. Avrupa’da her 50 kilometrede bir benzinlik, Türkiye’de ise her 10 kilometrede bir benzinlik var. 100 kilometrelik bir yolda 10, Avrupa’da 2. Bir benzinlik 5 milyon dolar. 10 benzinlik 50 milyon dolar. İkisini çık, 40 milyon dolar kaldı. Yani her 100 kilometrede 40 milyon dolara iki fabrika kurabilirdik. O benzinlik istasyonlarına da güneş enerjisi ürettirebilirdik. Bunlar istihdam yaratmak, üretmek yerine betonu tercih ediyorlar betonu. Çünkü orada mama çok, rüşvet çok, hırsızlık çok. Ben sizlere üretim, gelecek vaat ediyorum, bacakları tüten fabrikalar vaat ediyorum” dedi.

Gençlere ve emeklilere seslenen İnce, “Gençler marka yok ortada. Bizim gençlerle birlikte marka üretmemiz lazım. Gençler sizi iyi eğiteceğiz. Hepiniz teknolojiyi bilen Muharrem abiniz olarak sizi İngiliz, Amerikalı gençlerden daha iyi yetiştireceğiz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Devlet verecek parasını. Okul öncesi eğitimden başlayıp sonuna kadar parasız yapacağım. Size söz veriyorum gençler, öğrencilerim, evlatlarım; sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. En düşük en yüksek fark 9 kat, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira verecekler, olmaz ki. İki ayaküstü de verilemez, kanun lazım buna. Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira değil, o anki asgari ücret kaç paraysa onu alacak. 16 yıldır iktidar, polisler, din görevlileri, öğretmenler aklına gelmemiş, şimdi diyor ki polislere 3 bin 600 vereceğim. Ne zaman hatırladı, Muharrem İnce söyleyince. İnce korku bu işte. Öğretmenlere de, polislere de, din görevlilerine de 3 bin 600 vereceğim söz” ifadelerini kullandı.

“‘Ne kandırıldım, ne kandırdım’ diyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren İnce, “Bugün gazeteye baktım, ‘Ne kandırıldım, ne kandırdım’ diyor. Mesela bu lafı söylerken, nasıl söylüyor. Defalarca ‘kandırıldım’ dedi mi, Rabbim beni affetsin dedi mi. Ben de dua ediyorum, Rabbim onu affetme. Ama zoruma giden bir şey var. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar camiyi de yıkar diyor Erdoğan. Burası siyaset meydanı, cahil konuşulmaz. Bir sorum olacak, siz bu üslübu beğeniyor musunuz? AK Parti seçmenine soruyorum. Erdoğan cami senin tapulu malın mı. Ayıp ayıp. Nerdeyse gelmeyin bizim camimize diyecek. İnsan bu tür lafları söylemeye utanır. Ama bir daha işte bu CHP zihniyeti, cami de yıkar filan bir daha böyle laf ederse perişan edeceğim onu. Meydanlarda konuşacağımız ekonomi, gel ekonomi konuşalım. Yüreğin yetiyorsa danışmanları al, promterını al, çık karşıma ekonomi konuşalım” diye konuştu.

“24 Haziran’a kadar hastalanmak yasaklanmıştır”

Alanı dolduran vatandaşların 24 Haziran’da ne tatile ne de başka bir yere gitmemesi, oylarını kullanması noktasında uyarıda bulunan İnce, “24 Haziran’a kadar hastalanmak yasaklanmıştır” dedi.

Kaynak: İHA