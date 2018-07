İnce: Onların da genel başkanı olacağım

26 Temmuz 2018

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tartışmaları büyüyor.

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 59 il başkanının olağanüstü kurultayı gerekli görmediklerini duyurmasının ardından Muharrem ince, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor" açıklaması yaptı.

İnce twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." dedi.

CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki

"O arkadaşların da genel başkanı olacağım"

İnce, 129 CHP'li vekilin kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" diye konuştu.