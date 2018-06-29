İnce teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk Erzurum'a gidecek.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak.
Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.
İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA