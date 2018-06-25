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İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti

CHP cumhurbaşkanı adayı İnce ile SP adayı Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. 

Edinilen bilgiye göre İnce, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. 

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Son dakika Muharrem İnce seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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