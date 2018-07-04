İnce: Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlık yapacaksın

04 Temmuz 2018

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.

İnce, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi çağrısı yaptığı ve Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu ise, bu teklifle ilgili olarak 'Kurultay gündemimizde yok' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bugün de basının karşısına geçen Muharrem İnce, basın mensuplarının dün yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Teşekkür ziyareti için Erzurum'a giden İnce, CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonrasında karıştığı iddialarına, "Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: AA