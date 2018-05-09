İnce'den Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

09 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle bir araya geldi.

Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

40 dakika süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan İnce, "Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik” diye konuştu.

İnce soruları cevaplamadan AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla CHP cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Altay birlikte geldiler, güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş” ifadelerini kullandı.

İnce, bugün HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret etmişti.

İnce, SP'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile de 7 Mayıs Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.