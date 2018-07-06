İnce'den Erdoğan'a çağrı: Belgen varsa açıkla

06 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü il başkanları toplantısında söylediği, "CHP'nin sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. Memleketini seven her CHP'li vatandaşı partisinden hesp sormaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin oyuncağı haline getirenlerden millet hesap soracaktır" sözlerine Muharrem İnce'den yanıt geldi.

İnce Twitter hesabından Erdoğan'a çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."