İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

03 Temmuz 2018

Muharrem İnce, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası bugün açıklamalarda bulundu.

İnce, "Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, kurultayda kendisine rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisi ile yarış içinde olmak istemediğimi, milletin gönlünde de bir umut olduğunu, bunu kaybetmemek gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

İnce, "Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim. Kendisi 'hayır' yanıtı verirse parti örgütünün bir çalışma başlatabilir. Kendisi hayır yanıtı verirse parti örgütü çözer" diye konuştu.