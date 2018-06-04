İnce'den LGS eleştirisi

04 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS'yi eleştirdi.

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Sınavı kaldıracağız dediler, 1.2 milyon çocuğumuzun 1 milyonu sınava girdi. Getirilen sistemin kaldırılan sistemden daha olumsuz sonuçlar doğuracağını daha o günlerde söyledik. Okulları nitelikli/niteliksiz diye ayrıştıran ucube bir sistem getirildi. Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor. Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler. Allah’ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran’da çok şey değişecek. En çok da eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği sistemi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

























