İnce'den teşekkür mesajı
Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Muharrem İnce Twitter hesabından, "Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek" şeklinde paylaşımda bulundu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisine oy veren vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek."