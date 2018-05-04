İnce'nin adaylığına hükümetten ilk yorum
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" yorumunda bulundu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanmasının ardından açıklama yaptı.
Arslan İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" yorumunda bulundu.
CHP'nin adayı İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım