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İnce'nin adaylığına hükümetten ilk yorum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" yorumunda bulundu.

İnce'nin adaylığına hükümetten ilk yorum
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Arslan İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" yorumunda bulundu. 

CHP'nin adayı İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağımCHP'nin adayı İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım

 

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