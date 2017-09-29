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İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim'de kapalı olacak

İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar günü akşam 19.00'a kadar bakım çalışması nedeniyle kapalı olacak.

İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim'de kapalı olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İncirli Metrobüs İstasyonu'nun 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacağını duyurdu.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.

Kaynak: AA

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