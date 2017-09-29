İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim'de kapalı olacak
İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar günü akşam 19.00'a kadar bakım çalışması nedeniyle kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İncirli Metrobüs İstasyonu'nun 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacağını duyurdu.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu 1 Ekim Pazar 00.00'dan 19.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.
Kaynak: AA