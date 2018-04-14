İngiltere harekata 4 uçakla katıldı

14 Nisan 2018

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere saatiyle 02.00’de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD ve Fransa ile Suriye’deki hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi.

Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili hedeflere yönelik harekata, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssünden kalkan Tornado tipi 4 savaş uçağı ile katıldığı açıklandı.

İngiliz uçaklarının Humus'taki bir eski füze üssünü hedef aldığı ve saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz uçakları saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştiriyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından edinilen bilgiye göre, Suriye rejimine yönelik düzenlenen operasyona Mırage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateynin katıldığını açıkladı.

ABD, Suriye'yi vurdu

Kaynak: AA