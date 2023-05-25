İngiltere'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

İngiltere'de kayıtlı seçmenlerin, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Dün akşam oy kullanma işleminin bitmesinin ardından bugün Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde parti temsilcileri gözetiminde mühürlenen oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Türkiye'ye gönderilmek üzere Gatwick Havalimanı'na gidecek araca yüklendi.

Oy pusulaları, havalimanından bu gece yerel saatle 19.00'da kalkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

İngiltere’de kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Londra, Manchester ve Edinburgh'da kurulan sandıklarda 20-24 Mayıs'ta, Leicester kentinde ise 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.

"İlk turdan daha fazla katılım oranı oldu"

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, oy verme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Londra'da toplam 175 sandık açıldığını ifade etti.

Atahan, Londra'nın yanı sıra Manchester, Edinburgh ve Leicester kentlerinde de sandıkların açıldığını kaydederek, başarılı bir seçim sürecini tamamladıklarını dile getirdi.

Başkonsolos Atahan, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ikinci tur için 110 kadar devlet memuru görev aldı. Gece gündüz çalıştılar. Onların sayesinde başarılı bir seçim sürecini tamamladık. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi vardı. Hem Birleşik Krallık genelinde hem de Londra'da ilk turdan daha fazla katılım oranı oldu. Vatandaşlarımızın katılımı da ayrıca memnuniyet verici. Vatandaşlarımızdan da genelde aldığımız tepkiler olumlu. Genel olarak hiç sıra beklemeden sorunsuz şekilde kısa sürede oylarını verdiler."

Atahan, dün oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oyların bugün siyasi parti komisyon üyeleriyle Gatwick Havaalanına götürülmek üzere yola çıktığını belirterek, THY'den kiralanan charter uçakla oyların güvenli şekilde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 127 bin seçmenin bulunduğu İngiltere'de seçimin ilk turunda 64 bin 52 oy kullanılmış ve yüzde 50,10 katılım sağlanmıştı.