İngiltere’nin yeni büyükelçisi Ankara’ya yabancı değil

17 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Richard Moore’un görev süresinin dolması sebebiyle ayrılmasının ardından İngiltere’nin yeni atadığı Büyükelçi Dominick Chilcott, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmasının ardından göreve başladı.

1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olarak göreve başlayan Chilcott, 1985-1988 yılları arasında Ankara’da görev yaptı. Chilcott’un son görevi İrlanda Büyükelçiliğiydi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Chilcott, yurt dışındaki ilk görevini Türkiye’de gerçekleştirirken, 1993-1995 yılları arasında Lizbon’da, 1998-2002 döneminde ise Brüksel’de AB Temsilciliği görevlerini yürüttü.

2006-2007’de Sri Lanka ve Maldivler’de Yüksek Komiser, 2008-2011 döneminde ABD’de Büyükelçilik Müsteşarlığı yaptıktan sonra, 2011’de 6 hafta için İran Büyükelçiliği yaptı. Dominick Chilcott’un Ankara Büyükelçiliğinden önceki son görevi ise İrlanda Büyükelçiliğiydi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Chilcott, orta ve lise öğrenimini Ipswich’teki St. Joseph Koleji’nde tamamlarken, Oxford Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almadan önce 1 yıl Kraliyet Donanması’nda deniz subay adayı olarak okudu.

Elçilik açıklamasında büyükelçinin hobileri arasında, yürümek, her türlü spor faaliyeti, kitap okumak, tarih, müzik ve tiyatronun yer aldığı bilgisi verildi.